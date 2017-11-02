Предприятие в Удмуртии незаконно сбрасывало в реку сточные воды

В водоеме выявлены превышения загрязняющих веществ.

Балезино. Удмуртия. Прокуратура проверила ООО СК «УралПромКомплект», которое является арендатором комплекса очистных сооружений в Балезино, и установила нарушения требований Водного Кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным проверки, предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в реку Извилька, которая впадает в Чепцу. Также выявлены превышения загрязняющих веществ таких как марганец, медь и железо.

Несмотря на многочисленные предписания, ни «УралПромКомплект», ни администрация района, которая является собственником очистных сооружений, не пытались устранить нарушения.

Прокуратура района направила в суд иск о принудительном приостановлении сброса сточных вод в Извильку до получения разрешения на пользование водным объектом.

В настоящее время сброс остановлен.