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      Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту сговора на аукционах на поставку лекарств в Удмуртии

      15:02, 02 ноября, 2017
      15:02, 02 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#торги
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      УФАС Удмуртии привлек к административной ответственности 4 юридических лица.

      Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы Удмуртии несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела по факту картельного сговора на торгах на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель руководителя Удмуртского УФАС Елена Стерхова.

      По ее словам, «антимонопольщики» обнаружили сговор при проведении 280 аукционов между ООО «Айболит» и группы компаний из ООО «Практика», ООО «Ангро» и ООО «Союз». Все эти компании использовали один IP-адрес, а ценовые предложения от всех компаний подавал один человек. Снижение цены на торгах составляло от 18% до 62%. Общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей. ФАС привлек участников картельного сговора к административной ответственности. Штрафы составили от 1 до почти 10 млн рублей. «Прошли все три инстанции судебные. Суд оставил без изменения решения и не снизил суммы штрафов. По этому делу в суде прошло все безоговорочно», - отметила Стерхова.

      Собранную информацию УФАС передал в МВД для возможного возбуждения уголовного дела по 178 статье УК РФ. «Пока не можем по этому делу добиться возбуждения уголовного дела. Неоднократно отказывали в возбуждении», - рассказала представитель УФАС. По ее словам, это связано с небольшими суммами по каждому из аукционов.

      15:02, 02 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#торги

       

       

       

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