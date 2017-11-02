Частная собственность: как житель Удмуртии на год стал владельцем участка улицы

Кадастровый инженер провел межевание участка, включив в него кусок дороги.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапульского района на целый год стал владельцем части деревенской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

По данным надзорного органа, стать хозяином улицы жителю Удмуртии позволило межевание участка в деревне Межная, которое провел кадастровый инженер.

«В результате межевания в границы данного земельного участка включен земельный участок общего пользования, занятый автомобильной дорогой по улице Камская», - отмечают в прокуратуре.

Однако вскоре муниципальные власти обратились в надзорный орган. После проверки прокурор обратился в суд, который признал результаты межевания незаконными.