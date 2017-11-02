  • $ 58.12 ↑
  • € 67.64 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Частная собственность: как житель Удмуртии на год стал владельцем участка улицы

      14:17, 02 ноября, 2017
      14:17, 02 ноября, 2017
      315
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#земля\n#курьезы\n#суд
      Фото: Google Plus
      315
      0

      Кадастровый инженер провел межевание участка, включив в него кусок дороги.

      Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапульского района на целый год стал владельцем части деревенской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      По данным надзорного органа, стать хозяином улицы жителю Удмуртии позволило межевание участка в деревне Межная, которое провел кадастровый инженер.

      «В результате межевания в границы данного земельного участка включен земельный участок общего пользования, занятый автомобильной дорогой по улице Камская», - отмечают в прокуратуре.

      Однако вскоре муниципальные власти обратились в надзорный орган. После проверки прокурор обратился в суд, который признал результаты межевания незаконными. 

      14:17, 02 ноября, 2017
      315
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#земля\n#курьезы\n#суд

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      9074

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      8303
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6833
      14:02, 26 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      5373
      15:45, 30 октября, 2017

      Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

      3963
      08:30, 27 октября, 2017

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      10:28, 31 октября, 2017
      1341

      В России изменили порядок индексации алиментов

      1241
      15:56, 27 октября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      932
      17:34, 30 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      914
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      877
      09:27, 26 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      19:10, 26 октября, 2017
      2972

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      1020
      16:16, 29 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      960
      09:20, 27 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      751
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      729
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

      01 ноября, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов о бюджете на 2018 год

      01 ноября, 2017

      В Ижевском зоопарке появился манул Алтай

      01 ноября, 2017