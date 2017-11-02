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      В Удмуртии с начала года 36 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве

      10:33, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      10:33, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      521
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство\n#несчастный случай\n#гибель людей
      Фото: Wikimedia Commons
      521
      0

      Больше всего происшествий со смертельным исходом зарегистрировано в отрасли сельского и лесного хозяйства, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, в административной деятельности.

      Ижевск. Удмуртия. 96 человек пострадали в результате несчастных случаев на производстве в Удмуртии с начала года. Об этом журналистам в четверг, 2 ноября, рассказала главный государственный инспектор труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова.

      Из них: 36 несчастных случав со смертельным исходом, 54 с тяжелыми последствиями, 6 групповых несчастных случаев.

      Наибольшее количество происшествий со смертельным исходом зарегистрировано в отрасли сельского и лесного хозяйства, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, в административной деятельности.

      Среди причин: ДТП и несоблюдение требований по охране труда.

      «Все эти 96 случаев не что иное, как ненадлежащая организация работ работодателем», - отметила Светлана Шекунова.

      По сравнению с 2016 годом случаи травматизма на производстве увеличились на 6%.

      «Она не имеет положительной динамики, плюс 6% мы уже идем», - отметила Шекунова.

      10:33, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      521
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство\n#несчастный случай\n#гибель людей

       

       

       

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