Полиция в Удмуртии изъяла более 10 тыс бутылок алкоголя с поддельными марками

В подделке федеральных знаков подозревают директора предприятия республики.

Завьялово. Удмуртия. Полиция в Удмуртии изъяла более 10 тыс. бутылок спирта, водки и коньяка с поддельными федеральными марками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В подделке специальных марок подозревают директора предприятия республики. Правоохранители на посту ДПС у деревни Каменное остановили грузовой автомобиль с алкоголем. Продукция направлялась на реализацию в мелкие магазины Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК России («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Директору грозит до 8 лет тюрьмы.