Удмуртия поможет родным погибших на пожаре детей в Воткинске

В огне погибли трое детей и их бабушка.

Воткинск. Удмуртия. Удмуртия пообещала помочь родителям детей, погибших при пожаре в Воткинске. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, пишет пресс-служба главы и правительства региона.

«Пожар унёс жизни четырёх человек, из которых трое – дети. <…>Мы, безусловно, окажем необходимую помощь семье», - сообщил глава региона.

Напомним, что в среду, 1 ноября, в Воткинске загорелся частный дом. В результате пожара погибли трое детей 3, 7 и 8 лет и их бабушка.