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      Удмуртия поможет родным погибших на пожаре детей в Воткинске

      16:43, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      16:43, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      1559
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      1559
      0

      В огне погибли трое детей и их бабушка.

      Воткинск. Удмуртия. Удмуртия пообещала помочь родителям детей, погибших при пожаре в Воткинске. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, пишет пресс-служба главы и правительства региона.

      «Пожар унёс жизни четырёх человек, из которых трое – дети. <…>Мы, безусловно, окажем необходимую помощь семье», - сообщил глава региона.

      Напомним, что в среду, 1 ноября, в Воткинске загорелся частный дом. В результате пожара погибли трое детей 3, 7 и 8 лет и их бабушка.

      16:43, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      1559
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар

       

       

       

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