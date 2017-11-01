Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске

Малыши приехали к родственникам на каникулы.

Воткинск. Удмуртия. Трое детей 3, 7 и 8 лет и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Пожар произошел днем в среду, 1 ноября. Огонь бушевал на 200 кв м. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы справиться с пламенем. После того, как пожар потушили, в помещении обнаружили тела четырех человек.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртии, по факту случившейся трагедии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По имеющейся информации, дети накануне случившегося приехали к бабушке в гости на время каникул. В первой половине дня старшая из детей – 14-летняя девочка – ушла в магазин за продуктами. В это время в доме произошел пожар», - отмечают следователи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.