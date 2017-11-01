Пьяный житель Удмуртии напал на полицейского в Домодедово

Пока неизвестно, что грозит мужчине за его выходку.

Домодедово. Москва. Пьяный житель Удмуртии напал на полицейского в столичном аэропорту Домодедово. Как пишет 360TV, агрессивный пассажир попытался задушить стража порядка.

Причиной конфликта стало то, что полицейский разбудил мужчину. Тот спал после прохождения досмотра в зоне, где проверяют пассажиров. Правоохранитель попросил мужчину предъявить посадочный талон, чтобы объяснить ему, куда идти на посадку. Пьяный житель Удмуртии помощи стража порядка не оценил, он стал ругаться, повалил полицейского и стал его душить.

Помог полицейскому уборщик. Вдвоем они скрутили пассажира. Пока неизвестно, что грозит жителю Удмуртию за его выходку.