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      В Удмуртии пожарные спасли провалившегося под лед пенсионера

      09:00, 01 ноября, 2017
      09:00, 01 ноября, 2017
      518
      0
      #МЧС\n#Глазов\n#Юкаменское\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#лед\n#происшествие\n#спасение
      Фото: pxhere.com
      518
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      Мужчину доставили в больницу.

      Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии пожарные спасли провалившегося под лед 82-летнего пенсионера. Инцидент произошел в деревне куркан Юкаменского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      Сообщение о том, что в пруду тонет человек, поступило утром понедельника, 30 октября.

      «Прибыв к месту происшествия, пожарные увидели человека, находящегося в 50 метрах от берега.  Мужчина подавал слабые признаки жизни, держась за тонкую сломанную льдину», - отмечается в сообщении.

      Спасать пожилого жителя Глазова отправился начальник части Сергей Бушмакин. Он успел проползти 45 м, прежде чем пенсионер ушел под воду. Спасатель нырнул за ним и вытащил мужчину на поверхность.

      «Медики «Скорой помощи», констатировав сильное переохлаждение тонувшего мужчины, оказали ему экстренную помощь и увезли в больницу», - сообщают спасатели.

      Уже известно, что в настоящее время жизни пенсионера ничего не угрожает.

      09:00, 01 ноября, 2017
      518
      0
      #МЧС\n#Глазов\n#Юкаменское\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#лед\n#происшествие\n#спасение

       

       

       

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