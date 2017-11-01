В Удмуртии пожарные спасли провалившегося под лед пенсионера

Мужчину доставили в больницу.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии пожарные спасли провалившегося под лед 82-летнего пенсионера. Инцидент произошел в деревне куркан Юкаменского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сообщение о том, что в пруду тонет человек, поступило утром понедельника, 30 октября.

«Прибыв к месту происшествия, пожарные увидели человека, находящегося в 50 метрах от берега. Мужчина подавал слабые признаки жизни, держась за тонкую сломанную льдину», - отмечается в сообщении.

Спасать пожилого жителя Глазова отправился начальник части Сергей Бушмакин. Он успел проползти 45 м, прежде чем пенсионер ушел под воду. Спасатель нырнул за ним и вытащил мужчину на поверхность.

«Медики «Скорой помощи», констатировав сильное переохлаждение тонувшего мужчины, оказали ему экстренную помощь и увезли в больницу», - сообщают спасатели.

Уже известно, что в настоящее время жизни пенсионера ничего не угрожает.