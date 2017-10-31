Столкнулись отечественная легковушка и Ford Focus.

Удмуртия. Три человека пострадали в ДТП на Якшур-Бодьинском тракте Удмуртии. По информации 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике, столкнулись отечественная легковушка и Ford Focus.

«Два ДТП у нас в одном месте зарегистрированы. Первое – столкнулись «Урал», который выехал на встречную полосу, и автомобиль ГАЗель. В данном происшествии у нас никто не пострадал», - рассказал «Сусанину» руководитель 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Примерно через 10 минут здесь же столкнулись отечественная легковушка и Ford Focus, который пытался объехать место столкновения «Урала» и ГАЗели.

«В этом происшествии пострадали три человека – два взрослых пассажира ВАЗ-2110 и 12-летняя девочка, которая также находилась в отечественной легковушке. Погибших нет», - уточнил Вычужанин.