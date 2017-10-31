В Удмуртии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла 30 октября около 20:11 на 287 км автодороги «Елабуга – Пермь» в Игринском районе.

Игра. Удмуртия. На трассе в Удмуртии автомобиль насмерть сбил пешехода. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, водитель скрылся с места ДТП.

Авария произошла в понедельник, 30 октября, около 20:11 на 287 км автодороги «Елабуга – Пермь» в Игринском районе. 52-летний погибший шел вне зоны пешеходного перехода.

Госавтоинспекция просит всех, у кого есть какая-либо информация по данному ДТП, сообщить в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России «Игринский» по телефону (34134) 4-17-84.