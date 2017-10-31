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      3 года условно получил мужчина, пытавшийся похитить больше миллиона из банкомата в Удмуртии

      13:37, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      13:37, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      61
      0
      #Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#преступления\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      61
      0

      После неудачной попытки вскрытия, житель Башкирии «вынес» из соседней аптеки 8 тыс. рублей.

      Алнашский район. Удмуртия. 3 года условно получил мужчина, который пытался похитить больше миллиона рублей из банкомата в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, после неудачной попытки вскрытия при помощи газореза, житель Башкирии «вынес» из соседней аптеки 8 тыс. рублей.

      «В банкомате находилось почти 1,3 млн. рублей. После неудавшейся кражи мужчина проник в ближайшую аптеку и похитил из сейфа 8 тыс. рублей, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

      В итоге полицейские изъяли с места преступления образцы ДНК и с помощью экспертизы определили личность возможного нарушителя закона, который в итоге оказался причастен к преступлениям.

      «Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме», - уточнили в ведомстве.

      13:37, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      61
      0
      #Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#преступления\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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