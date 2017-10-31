3 года условно получил мужчина, пытавшийся похитить больше миллиона из банкомата в Удмуртии

После неудачной попытки вскрытия, житель Башкирии «вынес» из соседней аптеки 8 тыс. рублей.

Алнашский район. Удмуртия. 3 года условно получил мужчина, который пытался похитить больше миллиона рублей из банкомата в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, после неудачной попытки вскрытия при помощи газореза, житель Башкирии «вынес» из соседней аптеки 8 тыс. рублей.

«В банкомате находилось почти 1,3 млн. рублей. После неудавшейся кражи мужчина проник в ближайшую аптеку и похитил из сейфа 8 тыс. рублей, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

В итоге полицейские изъяли с места преступления образцы ДНК и с помощью экспертизы определили личность возможного нарушителя закона, который в итоге оказался причастен к преступлениям.

«Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме», - уточнили в ведомстве.