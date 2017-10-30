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      В Удмуртии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода и врезался в автомобиль

      14:30, 30 октября, 2017
      14:30, 30 октября, 2017
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      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие\n#гибель пешеходов
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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      Погибший молодой человек шел по дороге без светоотражающих элементов на одежде.

      Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода и после этого столкнулся с автомобилем «Хендай». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      Авария произошла в воскресенье, 29 октября, около 5:15 на 136 км автодороги Ижевск – Пермь в Малопургинском районе. 20-летний водитель «ГАЗ-2790» наехал на молодого человека 1994 года рождения, который шел по полосе его движения во встречном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался на месте.

      Затем «Газель» врезалась в Hyundai, который ехал по встречной полосе. Автомобили получили технические повреждения.

      14:30, 30 октября, 2017
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      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие\n#гибель пешеходов

       

       

       

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