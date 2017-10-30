Поездка перевернувшегося автобуса Самара-Сарапул не была зарегистрирована в полиции

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Сарапул. Удмуртия. Поездка перевернувшегося автобуса Самара-Сарапул не была зарегистрирована ни в полиции, ни у спасателей. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Он также уточнил, что в автобусе ехали паломники. По данным на 29 октября в центральной районной больнице Чистопольского района Татарстана остается еще три человека.

Напомним, авария произошла 21 октября на трассе «Чистополь-Нижнекамск». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадали 12 человек.