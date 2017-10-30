Шесть лет тюрьмы грозит сотруднице службы судебных приставов в Ижевске за присвоение денег должников

29-летняя подозреваемая перечисляла суммы, которые поступали в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудницу одного из районных отделов судебных приставов подозревают в присвоении денег должников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 29-летняя злоумышленница имела доступ к денежным средствам, перечисляемым должниками по исполнительным производствам. Используя эту ситуацию, женщина перечислила деньги в сумме 27 тыс. рублей, поступившие в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы и в дальнейшем эти деньги присвоила.

Сотрудницу службы судебных приставов отстранили от должности. По результатам проведённой проверки её уволят в связи с утратой доверия.

Уголовное дело возбуждено по материалам отдела противодействия коррупции УФССП России по Удмуртской Республике и управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Её подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.