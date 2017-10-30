  • $ 58.08 ↑
  • € 67.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Шесть лет тюрьмы грозит сотруднице службы судебных приставов в Ижевске за присвоение денег должников

      12:22, 30 октября, 2017
      12:22, 30 октября, 2017
      276
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      276
      0

      29-летняя подозреваемая перечисляла суммы, которые поступали в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудницу одного из районных отделов судебных приставов подозревают в присвоении денег должников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По данным следствия, 29-летняя злоумышленница имела доступ к денежным средствам, перечисляемым должниками по исполнительным производствам. Используя эту ситуацию, женщина перечислила деньги в сумме 27 тыс. рублей, поступившие в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы и в дальнейшем эти деньги присвоила.

      Сотрудницу службы судебных приставов отстранили от должности. По результатам проведённой проверки её уволят в связи с утратой доверия.

      Уголовное дело возбуждено по материалам отдела противодействия коррупции УФССП России по Удмуртской Республике и управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Её подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

      12:22, 30 октября, 2017
      276
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Автомобилистам Удмуртии напомнили о штрафах за «неправильную» резину

      09:21, 23 октября, 2017
      12226

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      5959
      10:24, 24 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      5753
      14:02, 26 октября, 2017

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      5619
      18:40, 29 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5352
      12:30, 25 октября, 2017

      Пытаясь разыграть артистку, Сергей Гармаш «выпрыгнул» с 5 этажа

      18:48, 23 октября, 2017
      2710

      Президент России проведет встречу с уволенными главами регионов

      1125
      15:42, 23 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      1097
      15:56, 27 октября, 2017

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1068
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      864
      10:00, 26 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      09:20, 27 октября, 2017
      866

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      738
      16:16, 29 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      709
      19:10, 26 октября, 2017

      В Японии продали две хурмы почти за 5 тысяч долларов

      662
      11:55, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      662
      18:39, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: открытие майнингового центра и долги ДОСААФа

      26 октября, 2017