Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

О трагедии сообщили пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

Ижевск. Удмуртия. В результате ДТП на дороге «Сарапул-Ижевск» погиб ребёнок. Об этом сообщили пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

Днём, в воскресенье, 29 октября, около 14:30, произошла авария с участием трёх автомобилей. По данным свидетелей, в ДТП попали: «Рено Логан», «Газель» и «Ауди».

Очевидцы сообщают, что водитель «Рено» выехал на встречную полосу, но не успел завершить обгон. Избежать столкновения не удалось и автомобиль выкинуло под «Газель» и «Ауди».

Информационное агентство «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями.