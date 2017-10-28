Житель Ижевска погиб в ДТП в Башкирии

Пятеро мужчин ехали из Удмуртии на заработки.

Калтасы. Удмуртия. Житель Ижевска скончался в ДТП в Башкирии. По данным Башинформа, авария произошла на дороге между селом Краснохолмский и деревней Старый Орьебаш (Калтасинский район).

В ночь на субботу, 28 октября, УАЗ столкнулся с КамАЗом. В результате 51-летний водитель автомобиля и его пассажиры 31, 39 и 62 лет получили травмы. Еще один мужчина, находившийся в УАЗе, погиб. Выяснилось, что внедорожник ехал из Удмуртии. Погибшим оказался житель Ижевска.