Молодой человек незаконно заработал более 137 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии получил срок за торговлю водительскими удостоверениями. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, 21-летнего молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, молодой человек находила на территории исправительной колонии. С помощью мобильного приложения он разместил объявление о продаже водительских удостоверений без сдачи экзамена.

«В результате <…> обмануты 8 граждан на общую сумму 137 500 рублей», - отмечается в сообщении.