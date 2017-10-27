Мужчина не предоставил нужные документы на проведение работ по выемке почвенного грунта, а также проект рекультивации нарушенных земель.

Можга. Удмуртия. Владелец земельного участка в Можгинском районе заплатит 40 млн рублей за нарушение плодородного слоя почвы. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мужчина не предоставил нужные документы на проведение работ по выемке почвенного грунта, а также проект рекультивации нарушенных земель.

«Решением Можгинского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», - говорится в сообщении.

Владелец земли не согласился с принятым решением и направил апелляцию в Верховный суд Удмуртии. Изучив все материалы дела, суд оставил принятое ранее решение без изменения.