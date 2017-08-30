Власти муниципального образования не реагировали на результаты проверок природоохранной прокуратуры.

Грахово. Удмуртия. Администрацию Граховского района через суд заставили рекультивировать свалку. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, власти муниципального образования не реагировали на результаты проверок природоохранной прокуратуры.

Площадь свалки составляла около 1 га.

Долгое время на участке «исключительно по инициативе органов местного самоуправления Граховского района осуществлялось незаконное размещение отходов».

В итоге главе района было внесено представление, однако никаких мер по уборке мусора принято не было. После этого прокурор обратился в суд с требованием в течение года разработать проект рекультивации земель.

«Решением Кизнерского районного суда требования прокурора удовлетворены», - говорится в сообщении.