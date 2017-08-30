Пьяный житель Ижевска на угнанной «Газели» устроил ДТП

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может попасть за решетку на пять лет за угон авто у родственника. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Инцидент произошел на одной их автостоянок столицы региона. Ижевчанин угнал «Газель», чтобы покататься по городу.

«На улице Гагарина водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Он был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы», - отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.