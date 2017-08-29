  • $ 58.55 ↓
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Следствие попросило на месяц продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

      17:34, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:34, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      42
      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      42
      0

      Бывшего руководителя региона обвиняют в получении взятки в размере около 140 млн рублей.

      Москва. Следствие попросило на месяц продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бассманного суда Москвы Юнону Цареву, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

      «В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Соловьева сроком на месяц, то есть до 4 октября», - сказала Царева.

      Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. В этот же день его этапировали в Москву.

      Позже президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В ходе расследования дела Соловьев частично признал свою вину и начал давать показания. В конце июня текущего года Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего руководителя региона.

      Под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка в Удмуртии, которые находятся в собственности его дочери, а также автомобиль, который принадлежит другой дочери.

      17:34, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      42
      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      5010

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4902
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3697
      11:52, 24 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      3580
      16:15, 28 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3428
      09:42, 25 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      7722

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2368
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1715
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1358
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1303
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1252

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1085
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1038
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      994
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      972
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      28 августа, 2017

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      28 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017