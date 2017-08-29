Бывшего руководителя региона обвиняют в получении взятки в размере около 140 млн рублей.

Москва. Следствие попросило на месяц продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бассманного суда Москвы Юнону Цареву, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Соловьева сроком на месяц, то есть до 4 октября», - сказала Царева.

Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. В этот же день его этапировали в Москву.

Позже президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В ходе расследования дела Соловьев частично признал свою вину и начал давать показания. В конце июня текущего года Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего руководителя региона.

Под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка в Удмуртии, которые находятся в собственности его дочери, а также автомобиль, который принадлежит другой дочери.