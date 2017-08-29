Директор ижевской УК обналичивал деньги через фирмы-«однодневки» своих друзей-наркоманов

Ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ижевск. Удмуртия. Директор управляющей компании из Ижевска присвоил 4 млн рублей. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Известно, что подсудимый руководил компанией через подставных лиц. Уплаченные жильцами четырех домов деньги за тепло и воду энергосбытовым компаниям и городскому водоканалу мужчина не перечислял, а присваивал, обналичивая через фирмы-«однодневки».

«За полгода подсудимый вывел в незаконный оборот почти 4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Установлено также, что подставные лица ранее были судимы и употребляли наркотики.