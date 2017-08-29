Шесть тонн нефти разлилось в Сарапульском районе Удмуртии

Водитель грузовика с автоцистерной не справился с управлением.

Сарапул. Удмуртия. Шесть тонн нефти разлилось в Сарапульском районе. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в результате ДТП.

Вечером в минувшую субботу, 26 августа, водитель грузовика с автоцистерной не справился с управлением. Автомобиль с полуприцепом опрокинулся, по трассе разлилась нефть. Сам водитель с травмами попал в больницу.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом <…> особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения», - напоминают в Госавтоинспекции.