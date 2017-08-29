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      Шесть тонн нефти разлилось в Сарапульском районе Удмуртии

      09:18, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:18, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      381
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#экология\n#нефть\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      381
      0

      Водитель грузовика с автоцистерной не справился с управлением.

      Сарапул. Удмуртия. Шесть тонн нефти разлилось в Сарапульском районе. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в результате ДТП.

      Вечером в минувшую субботу, 26 августа, водитель грузовика с автоцистерной не справился с управлением. Автомобиль с полуприцепом опрокинулся, по трассе разлилась нефть. Сам водитель с травмами попал в больницу.

      26.08 ДТП.jpg

      «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом <…> особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения», - напоминают в Госавтоинспекции.

      26.08 ДТП.jpg

      09:18, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      381
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#экология\n#нефть\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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