Ревнивица из Удмуртии подожгла два дома и автомобиль

В результате бывший сожитель злоумышленницы погиб.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии из ревности подожгла два дома и автомобиль своего возлюбленного. Об этом сообщает следственное управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что женщина приехала в СНТ «Маяк» в Завьяловском районе, где сторожем работал ее бывший 56-летний сожитель. С собой она привезла бензин, при помощи которого хотела поджечь дом своего возлюбленного и его 54-летней знакомой, с которой, как она думала, у ее бывшего были близкие отношения.

В ночь с 16 на 17 июня злоумышленница подожгла дом сторожа, его автомобиль и соседний дом, в котором была семейная пара. После этого женщина скрылась с места преступления.

Бывший сожитель поджигательницы успел выбежать из загоревшегося дома, но вернулся и получил ожоги, от которых скончался в больнице. Женщина и ее супруг выбрались из горящего дома и не пострадали.

65-летнюю ревнивицу обвинили по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, что всего с начала года в Удмуртии зарегистрировано 82 поджога.