  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ревнивица из Удмуртии подожгла два дома и автомобиль

      10:44, 29 августа, 2017
      10:44, 29 августа, 2017
      379
      0
      #Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      379
      0

      В результате бывший сожитель злоумышленницы погиб.

      Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии из ревности подожгла два дома и автомобиль своего возлюбленного. Об этом сообщает следственное управления СК России по Удмуртии.

      Установлено, что женщина приехала в СНТ «Маяк» в Завьяловском районе, где сторожем работал ее бывший 56-летний сожитель. С собой она привезла бензин, при помощи которого хотела поджечь дом своего возлюбленного и его 54-летней знакомой, с которой, как она думала, у ее бывшего были близкие отношения.

      В ночь с 16 на 17 июня злоумышленница подожгла дом сторожа, его автомобиль и соседний дом, в котором была семейная пара. После этого женщина скрылась с места преступления.

      Бывший сожитель поджигательницы успел выбежать из загоревшегося дома, но вернулся и получил ожоги, от которых скончался в больнице. Женщина и ее супруг выбрались из горящего дома и не пострадали.

      65-летнюю ревнивицу обвинили по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

      Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.  

      Напомним, что всего с начала года в Удмуртии зарегистрировано 82 поджога

      10:44, 29 августа, 2017
      379
      0
      #Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4960

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4838
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3639
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3364
      09:42, 25 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      3343
      16:15, 28 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      7451

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2339
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1686
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1325
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1272
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1224

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1056
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1007
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      964
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      944
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      28 августа, 2017

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      28 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017