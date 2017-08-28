Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. 30-летнего жителя Сюмсинского района обвинили в надругательстве над 10-летней дочерью сожительницы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР России по Удмуртии, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Он проживал с женщиной их общим двухлетним сыном и 9-летней дочерью сожительницы.

В июле этого года семья приехала в Ижевск в квартиру обвиняемого, чтобы купить школьные принадлежности для девочки. Ночью, когда все спали, мужчина неоднократно надругался над несовершеннолетней.

После того, как потерпевшая рассказала о случившемся своей тете, та обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, его поместили под стражу.