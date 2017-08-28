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      В Ижевске таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

      16:40, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:40, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      260
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      260
      0

      Полицейские задержали 26-летнего водителя.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, полицейские задержали 26-летнего водителя «Хёндай» в ходе специально введенного плана «Перехват».

      Авария произошла 28 августа около 11:50 у дома №52 по улице Орджоникидзе. Пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Госпитализация им не потребовалась.

      «Водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, о случившемся в полицию не сообщил, медицинскую помощь пострадавшим не вызвал», - говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

      Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток, либо лишение прав на срок до года. Мужчину задержали на улице Ракетной сотрудники Росгвардии.

      16:40, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      260
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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