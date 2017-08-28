Полицейские задержали 26-летнего водителя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, полицейские задержали 26-летнего водителя «Хёндай» в ходе специально введенного плана «Перехват».

Авария произошла 28 августа около 11:50 у дома №52 по улице Орджоникидзе. Пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Госпитализация им не потребовалась.

«Водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, о случившемся в полицию не сообщил, медицинскую помощь пострадавшим не вызвал», - говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток, либо лишение прав на срок до года. Мужчину задержали на улице Ракетной сотрудники Росгвардии.