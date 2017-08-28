Житель Удмуртии разбился на трассе Екатеринбург-Серов

29-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Екатеринбург. 29-летний житель Удмуртии погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов. Как сообщает «Уралинформбюро», авария произошла в понедельник, 28 августа, на 159 км автодороги.

Водитель «Рено Дастер», который ехал по направлению к Серову, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сначала он столкнулся с автомобилем «Форд Транзит», затем – с «Киа Рио». Водитель «Рено» погиб на месте происшествия.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.