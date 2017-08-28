  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глазовские полицейские нашли пропавшего пятиклассника

      13:27, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:27, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      353
      0
      #дети\n#МВД\n#Глазов\n#происшествие
      353
      0

      Мальчик ушел в гости к однокласснику и ночевать домой не вернулся.

      Глазов. Удмуртия. Глазовские полицейские нашли пропавшего пятиклассника. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в деревне Митино вечером накануне, 27 августа.

      К стражам порядка обратились родители школьника. Они рассказали, что ребенок ушел из дома после обеда и не вернулся.

      «Около полуночи был объявлен сбор личного состава отдела полиции. Сотрудники подразделений были ориентированы на розыск мальчика», - отмечается в сообщении.

      Нашли беглеца в соседней деревне утром в понедельник, 28 августа. Выяснилось, что он ушел в гости к однокласснику.

      13:27, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      353
      0
      #дети\n#МВД\n#Глазов\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4684

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4463
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3290
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3005
      09:42, 25 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2424
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      6450

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2133
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1449
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1075
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1065
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      852
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      802
      09:25, 24 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      740
      17:00, 23 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      730
      18:49, 25 августа, 2017

      Мультимедиа

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      25 августа, 2017