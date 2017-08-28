Мальчик ушел в гости к однокласснику и ночевать домой не вернулся.

Глазов. Удмуртия. Глазовские полицейские нашли пропавшего пятиклассника. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в деревне Митино вечером накануне, 27 августа.

К стражам порядка обратились родители школьника. Они рассказали, что ребенок ушел из дома после обеда и не вернулся.

«Около полуночи был объявлен сбор личного состава отдела полиции. Сотрудники подразделений были ориентированы на розыск мальчика», - отмечается в сообщении.

Нашли беглеца в соседней деревне утром в понедельник, 28 августа. Выяснилось, что он ушел в гости к однокласснику.