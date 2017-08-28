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      Арест депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко продлили до конца октября

      11:24, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:24, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      186
      0
      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#арест\n#происшествие
      186
      0

      Расследование уголовного дела в отношении народного избранника продолжается.

      Ижевск. Удмуртия. Арест депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко продлили на два месяца. Об этом информагенству «Сусанин» рассказали в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

      «Ему продлен домашний арест на два месяца – по 23 октября включительно», - отметили в пресс-службе.

      Напомним, в отношении Захара Милостивенко возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Правоохранительные органы задержали его в ночь на 24 июня.

      Известно, что Захар Милостивенко был связан с предприятием «Автодормостпроект», деятельность которого вызвала нарекания со стороны антимонопольной службы.

      11:24, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      186
      0
      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#арест\n#происшествие

       

       

       

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