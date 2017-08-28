Арест депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко продлили до конца октября

Расследование уголовного дела в отношении народного избранника продолжается.

Ижевск. Удмуртия. Арест депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко продлили на два месяца. Об этом информагенству «Сусанин» рассказали в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

«Ему продлен домашний арест на два месяца – по 23 октября включительно», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в отношении Захара Милостивенко возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Правоохранительные органы задержали его в ночь на 24 июня.

Известно, что Захар Милостивенко был связан с предприятием «Автодормостпроект», деятельность которого вызвала нарекания со стороны антимонопольной службы.