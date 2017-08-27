  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Две выпускницы из Ижевска получили условные сроки за покупку и хранение наркотиков

      15:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школьники
      Фото: tv2.today
      90
      0

      Одну из них правоохранители задерживали дважды.

      Ижевск. Удмуртия. Недавно закончившие школу подруги из Ижевска получили условные сроки за незаконную покупку и хранение наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, одну из них правоохранители задерживали дважды.

      Известно, что девушки купили наркотики, поделили их между собой, после чего их задержали полицейские.

      «Кроме того, в мае 2017 года одна из них повторно приобрела наркотическое средство, после чего она так же была задержана сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении прокуратуры. 

      15:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школьники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4549

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4174
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3005
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      2659
      09:42, 25 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2280
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      5525

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2017
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1348
      10:52, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      956
      10:00, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      953
      16:33, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      958

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      818
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      744
      09:25, 24 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      703
      17:00, 23 августа, 2017

      11 россиян пострадали при аварии автобуса в Анталье

      665
      16:09, 21 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      25 августа, 2017

      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку

      25 августа, 2017