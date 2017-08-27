Две выпускницы из Ижевска получили условные сроки за покупку и хранение наркотиков

Одну из них правоохранители задерживали дважды.

Ижевск. Удмуртия. Недавно закончившие школу подруги из Ижевска получили условные сроки за незаконную покупку и хранение наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, одну из них правоохранители задерживали дважды.

Известно, что девушки купили наркотики, поделили их между собой, после чего их задержали полицейские.

«Кроме того, в мае 2017 года одна из них повторно приобрела наркотическое средство, после чего она так же была задержана сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении прокуратуры.