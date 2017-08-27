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      Житель Игры временно лишился автомобиля из-за крупного долга

      11:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      11:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      452
      0
      #судебные приставы\n#Игра\n#Удмуртия\n#арест\n#долги\n#арест имущества
      Фото: ИА "Сусанин"
      452
      0

      Мужчина задолжал около 600 тыс. рублей.

      Игра. Удмуртия. Житель Игры временно лишился автомобиля из-за крупного долга. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, мужчина задолжал около 600 тыс. рублей.

      «Чтобы не исполнять решение суда о возврате денежных средств, должник и одновременно собственник автомобиля «Соболь», решил скрыть своё имущество, но безрезультатно», - говорится в сообщении.

      По информации управления, мужчина пытался «решить» вопрос по телефону, не пуская в гараж приставов, однако после предупреждения об административной и уголовной ответственности, двери открыли. Автомобиль в итоге арестовали.

      11:20, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      452
      0
      #судебные приставы\n#Игра\n#Удмуртия\n#арест\n#долги\n#арест имущества

       

       

       

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