Мужчина задолжал около 600 тыс. рублей.

Игра. Удмуртия. Житель Игры временно лишился автомобиля из-за крупного долга. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, мужчина задолжал около 600 тыс. рублей.

«Чтобы не исполнять решение суда о возврате денежных средств, должник и одновременно собственник автомобиля «Соболь», решил скрыть своё имущество, но безрезультатно», - говорится в сообщении.

По информации управления, мужчина пытался «решить» вопрос по телефону, не пуская в гараж приставов, однако после предупреждения об административной и уголовной ответственности, двери открыли. Автомобиль в итоге арестовали.