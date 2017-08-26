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      82 поджога зарегистрировали в Удмуртии с начала года

      14:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      14:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      199
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#происшествие\n#пожар
      Фото: arzik2
      199
      0

      Среди мотивов для совершения этого преступления встречается месть, ревность, зависть, расовая или национальная принадлежность.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2017 года зарегистрировано 82 поджога. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по республике, основными мотивами для совершения данного преступления являются месть, ревность, зависть, расовая или национальная принадлежность.

      Целью поджигателей могут быть сокрытие следов преступления, получение страховой выплаты, избавление от нежелательных соседей и прочее.

      Напомним, что жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней.

      Также недавно суд отправил в колонию строгого режима на три года серийного поджигателя из Воткинска

      14:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      199
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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