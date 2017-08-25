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      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку

      15:29, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15:29, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      65
      0
      #оружие\n#Ижевск\n#животные\n#помощь
      Фото: Pxhere
      65
      0

      Раненое животное нашли в поле на Нылгинском тракте.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска спасли расстрелянную из «пневматики» собаку. Сообщение о том, что в поле на Нылгинском тракте лежит раненое животное, появилось в группе «Четыре лапы» в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 25 августа.

      Местные жители заметили собаку и обратились к волонтерам. Добровольцам удалось найти машину и договориться с ветеринарным госпиталем в Ижевске, куда и доставили пострадавшего зверя.

      Как рассказала информагентству «Сусанин» врач госпиталя Екатерина Шабалина, в тело собаки попало больше 10 пуль.

      «Одна пуля в кости, под кожей еще больше десяти – в шее, груди, лапах. Несколько пуль попало в нее тогда, когда она уже лежала», - отметила Шабалина.

      Ветеринар подчеркнула, что собака очень истощена, рвется есть, несмотря на боль от ран. Пока животное обследуют, вскоре предстоит сделать операцию, чтобы извлечь пули.

      «Соседи женщины (которая нашла собаку – Прим.ред) по огороду говорят, что вчера приезжала какая то машина (которую естественно никто не запомнил) и из нее эту собаку и расстреляли», - отмечается в группе «Четыре лапы».

      Екатерина Шабалина отметила, что трусость тех, кто стрелял из машины, а не в упор, возможно, спасла собаке жизнь.

      Между тем, горожане уже объявили о сборе средств на лечение раненого животного.


      15:29, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      65
      0
      #оружие\n#Ижевск\n#животные\n#помощь

       

       

       

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