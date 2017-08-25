Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку

Раненое животное нашли в поле на Нылгинском тракте.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска спасли расстрелянную из «пневматики» собаку. Сообщение о том, что в поле на Нылгинском тракте лежит раненое животное, появилось в группе «Четыре лапы» в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 25 августа.

Местные жители заметили собаку и обратились к волонтерам. Добровольцам удалось найти машину и договориться с ветеринарным госпиталем в Ижевске, куда и доставили пострадавшего зверя.

Как рассказала информагентству «Сусанин» врач госпиталя Екатерина Шабалина, в тело собаки попало больше 10 пуль.

«Одна пуля в кости, под кожей еще больше десяти – в шее, груди, лапах. Несколько пуль попало в нее тогда, когда она уже лежала», - отметила Шабалина.

Ветеринар подчеркнула, что собака очень истощена, рвется есть, несмотря на боль от ран. Пока животное обследуют, вскоре предстоит сделать операцию, чтобы извлечь пули.

«Соседи женщины (которая нашла собаку – Прим.ред) по огороду говорят, что вчера приезжала какая то машина (которую естественно никто не запомнил) и из нее эту собаку и расстреляли», - отмечается в группе «Четыре лапы».

Екатерина Шабалина отметила, что трусость тех, кто стрелял из машины, а не в упор, возможно, спасла собаке жизнь.

Между тем, горожане уже объявили о сборе средств на лечение раненого животного.