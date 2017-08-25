Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске администратор пейнтбольного клуба напал с ножом на школьника. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, конфликт между молодыми людьми произошел вечером 22 августа.

Известно, что работник клуба ударил девятиклассника в область груди, повредив при этом сердце.

«В результате своевременно оказанной медпомощи потерпевший остался жив», - говорится в сообщении.

20-летнего жителя Ижевска обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью»).