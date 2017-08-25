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      В Ижевске администратор пейнтбольного клуба напал с ножом на школьника

      10:20, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:20, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: newsdelo.com
      305
      0

      Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 22 августа.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске администратор пейнтбольного клуба напал с ножом на школьника. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, конфликт между молодыми людьми произошел вечером 22 августа.

      Известно, что работник клуба ударил девятиклассника в область груди, повредив при этом сердце.

      «В результате своевременно оказанной медпомощи потерпевший остался жив», - говорится в сообщении.

      20-летнего жителя Ижевска обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

      10:20, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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