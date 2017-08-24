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      Троих заключенных из Удмуртии заподозрили в «продаже» водительских прав

      13:49, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      13:49, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      41
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#права\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      41
      0

      Молодые люди находили клиентов в социальных сетях и брали с них предоплату.

      Ижевск. Удмуртия. Троих заключенных из Удмуртии заподозрили в «продаже» водительских прав. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, молодые люди находили клиентов в социальных сетях и брали с них предоплату.

      В переписке злоумышленники представлялись сотрудниками Госавтоинспекции. Обговаривали суммы за свою «помощь» - от 3000 до 23 000 рублей, в зависимости от «услуги».

      «Личную встречу назначали только после поступления денег на указанные номера счетов и карт. Естественно, после получения денег на встречу с обманутыми гражданами никто не приходил. Мобильные телефоны злоумышленников были отключены», - говорится в сообщении полицейских.

      Каждый из обвиняемых действовал самостоятельно. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей.

      «Жертвами злоумышленников стали 16 граждан», - уточнили в ведомстве.

      За данные преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

      13:49, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      41
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#права\n#происшествие

       

       

       

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