Молодые люди находили клиентов в социальных сетях и брали с них предоплату.

Ижевск. Удмуртия. Троих заключенных из Удмуртии заподозрили в «продаже» водительских прав. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, молодые люди находили клиентов в социальных сетях и брали с них предоплату.

В переписке злоумышленники представлялись сотрудниками Госавтоинспекции. Обговаривали суммы за свою «помощь» - от 3000 до 23 000 рублей, в зависимости от «услуги».

«Личную встречу назначали только после поступления денег на указанные номера счетов и карт. Естественно, после получения денег на встречу с обманутыми гражданами никто не приходил. Мобильные телефоны злоумышленников были отключены», - говорится в сообщении полицейских.

Каждый из обвиняемых действовал самостоятельно. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей.

«Жертвами злоумышленников стали 16 граждан», - уточнили в ведомстве.

За данные преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.