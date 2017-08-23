Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

Такое сообщение появилось в их группе "ВКонтакте".







Ижевск. Удмуртия. Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "Ижевск Где Гай Стоят" заблокировали. Об этом сообщается в их группе "ВКонтакте".

"Сообщество заблокировано за злоупотребления при размещении рекламы. Комментарий модератора: руководители сообщества могут обратиться за подробностями в службу поддержки. Сообщество будет разблокировано 6 сентября", - говорится в сообщении.

В группе "ИГГС" по данным на 23 августа имеется 217 874 участников. Паблик популярен у автомобилистов и обычных граждан, которые оперативно выкладывают туда снимки и информацию о происшествиях на дорогах и в целом по региону.