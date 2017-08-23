  • $ 59.04 ↓
  • € 69.59 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      20:13, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      75
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      75
      0

      Такое сообщение появилось в их группе "ВКонтакте".

      Ижевск. Удмуртия. Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "Ижевск Где Гай Стоят" заблокировали. Об этом сообщается в их группе "ВКонтакте".

      21040823_1589825541088609_1276170049_n.jpg
      "Сообщество заблокировано за злоупотребления при размещении рекламы. Комментарий модератора: руководители сообщества могут обратиться за подробностями в службу поддержки. Сообщество будет разблокировано 6 сентября", - говорится в сообщении.
      В группе "ИГГС" по данным на 23 августа имеется 217 874 участников. Паблик популярен у автомобилистов и обычных граждан, которые оперативно выкладывают туда снимки и информацию о происшествиях на дорогах и в целом по региону.

      20:13, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      75
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      8165

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4246
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3519
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3309
      13:45, 17 августа, 2017

      Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

      2243
      09:21, 16 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      2705

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1355
      18:00, 16 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1048
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      987
      12:58, 16 августа, 2017

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      950
      09:25, 16 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      827

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      659
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      646
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      633
      09:26, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      595
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны

      День флага России отпраздновали в Ижевске

      Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта

      22 августа, 2017