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      8 лет тюрьмы получил уроженец Азербайджана за изнасилование ижевчанки

      17:07, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:07, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      118
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие
      Фото: susanin.news
      118
      0

      На теле девушки было более 60 кровоподтеков и кровоизлияний.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 40-летнего уроженца Азербайджана, который в течение двух дней насиловал ижевчанку. Происшествие случилось в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

      На теле 26-летней девушки обнаружили более 60 кровоподтеков и кровоизлияний.

      Уголовное дело в отношение иностранного гражданина возбудили по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей»), части 1 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения»), части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).

      Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

      17:07, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      118
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие

       

       

       

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