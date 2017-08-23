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      Серийный поджигатель из Воткинска отправится в колонию на три года

      15:45, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:45, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      127
      0
      #Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Ранее мужчина отбывал срок за аналогичное преступление.

      Воткинск. Удмуртия. Серийный поджигатель из Воткинска отправится в колонию строгого режима на три года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ранее мужчина отбывал срок за аналогичное преступление.

      Известно, что 10 июня 2017 года во дворе дома №173 по улице Красноармейской обвиняемый умышленно бросил в кучу мусора горящую бумагу. В итоге огнем были повреждены дома 171 и 173, а также надворные постройки. Ущерб оценили в 1 млн 46 тыс. рублей.

      Отметим, что в 2014 году 60-летний мужчина отсидел полгода за такое же преступление.

      15:45, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      127
      0
      #Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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