Сотрудник полиции в Глазове спас тонущую женщину

Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть еще одного человека.

Глазов. Удмуртия. В Глазове сотрудник ГИБДД спас женщину из воды. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, правоохранитель отдыхал на берегу с семьей. Он услышал крики о помощи и увидел тонущих мужчину и женщину.

Подплыв на лодке, он предложил пострадавшим схватиться за борта. Если женщина держалась уверенно, то мужчину пришлось поддерживать, эвакуируя к берегу. Приехавшая «скорая» констатировала смерть потерпевшего. Сейчас материалы находятся в Глазовском Следственном управлении.

Как пишет Glazovportal.net, семейная пара и их дочь переходили реку, мужчина упал в воду, и его понесло течением. Супруга и дочь бросились за ним, но, не рассчитав свои силы, все трое стали тонуть и звать на помощь. Девочку спас еще один отдыхавший.