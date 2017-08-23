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      Сотрудник полиции в Глазове спас тонущую женщину

      13:35, 23 августа, 2017
      13:35, 23 августа, 2017
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      #МВД\n#Глазов\n#происшествие
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      Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть еще одного человека.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове сотрудник ГИБДД спас женщину из воды. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, правоохранитель отдыхал на берегу с семьей. Он услышал крики о помощи и увидел тонущих мужчину и женщину.

      Подплыв на лодке, он предложил пострадавшим схватиться за борта. Если женщина держалась уверенно, то мужчину пришлось поддерживать, эвакуируя к берегу. Приехавшая «скорая» констатировала смерть потерпевшего. Сейчас материалы находятся в Глазовском Следственном управлении.

      Как пишет Glazovportal.net, семейная пара и их дочь переходили реку, мужчина упал в воду, и его понесло течением. Супруга и дочь бросились за ним, но, не рассчитав свои силы, все трое стали тонуть и звать на помощь. Девочку спас еще один отдыхавший.

      13:35, 23 августа, 2017
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      #МВД\n#Глазов\n#происшествие

       

       

       

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