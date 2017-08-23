Виновных в приемке опасного детского сада в Балезино амнистировали

Штраф, которым суд назначил обоим мужчинам, отменили.

Балезино. Удмуртия. Суд завершил рассмотрение дела в отношении начальника управления капитального строительства правительства Удмуртии Юрия Коротаева и руководителя ООО «Стройком» Павла Князева. Первый из них допустил приемку опасного детского сада «Солнышко» в Балезино, а второй изготовил поддельный сертификат на напольное покрытие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Уголовное дело в отношении них возбудили по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет»).

После этого следователям удалось добиться смены опасного напольного покрытия. Обоим мужчинам суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Из-за того, что преступление совершили еще в 2014 году, чиновника и подрядчика освободили от наказания по амнистии от 2015 года.