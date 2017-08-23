  • $ 59.14 ↓
  • € 69.43 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Виновных в приемке опасного детского сада в Балезино амнистировали

      12:24, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:24, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      292
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      292
      0

      Штраф, которым суд назначил обоим мужчинам, отменили.

      Балезино. Удмуртия. Суд завершил рассмотрение дела в отношении начальника управления капитального строительства правительства Удмуртии Юрия Коротаева и руководителя ООО «Стройком» Павла Князева. Первый из них допустил приемку опасного детского сада «Солнышко» в Балезино, а второй изготовил поддельный сертификат на напольное покрытие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

      Уголовное дело в отношении них возбудили по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет»).

      После этого следователям удалось добиться смены опасного напольного покрытия. Обоим мужчинам суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Из-за того, что преступление совершили еще в 2014 году, чиновника и подрядчика освободили от наказания по амнистии от 2015 года.

      12:24, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      292
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      8115

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4216
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3483
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3266
      13:45, 17 августа, 2017

      Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

      2209
      09:21, 16 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      2445

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1350
      18:00, 16 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1047
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      984
      12:58, 16 августа, 2017

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      949
      09:25, 16 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      812

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      657
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      644
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      629
      09:26, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      592
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      День флага России отпраздновали в Ижевске

      Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта

      22 августа, 2017

      Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке

      22 августа, 2017