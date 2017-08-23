Водитель «девятки» врезался в грузовик на трассе в Удмуртии

Мужчину с травмами госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Малая Пурга. Удмуртия. Водитель легковушки врезался в малотоннажный грузовик на трассе в Удмуртии. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, авария произошла в среду, 23 августа, на 138 км трассы Елабуга-Пермь, в Малопургинском районе.

Водитель «ВАЗ-2109» выехал на встречную полосу и врезался в малотоннажный грузовик «Хендай». В результате владелец отечественного авто получил травмы, его госпитализировали. Жизни мужчины ничего не угрожает.