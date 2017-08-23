Жителей Сарапула напугала «бешеная» собака

Оказалось, что животное сбежало из дома более двух недель назад.

Сарапул. Удмуртия. Жителей Сарапула напугала «бешеная» овчарка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике.

«Зная неблагополучную ситуацию по бешенству в республике, жители посёлка комбината хлебопродуктов были очень обеспокоены появлением незнакомой собаки на улице, которая бесцельно бегала по всему посёлку. Поведение животного насторожило жителей», - отмечается в сообщении.

Горожане вызвали полицию и ветеринаров. Специалисты рассказали, что собака выглядела клинически здоровой.

На следующий день овчарку поймали, а еще через день нашли хозяина. Выяснилось, что собака убежала из дома более двух недель назад.

«Хозяин сбился с ног, разыскивая своего питомца, который за время своих странствий очутился практически на другом конце города», - отмечают ветеринары.

Сейчас собака находится на карантине, после этого её привьют от бешенства.