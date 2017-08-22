Руководителя можгинской УК заподозрили в причинении имущественного ущерба энергетикам

По версии следствия до ресурсоснабжающей организации не дошли 4 млн рублей, которые управляющая компания собирала с жителей за коммунальные услуги.

Можга. Удмуртия. Руководителя можгинской управляющей компании «ЖЭУ» заподозрили в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации (РСО). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, до РСО не дошли 4 млн рублей, которые были собраны с жителей за коммунальные ресурсы.

Руководителя УК обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК России («Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб»).

В ходе следствия было установлено, что с 2012 по 2016 годы управляющая компания собрала 580 млн рублей в качестве платы за ресурсы, однако не все деньги перечислила энергетикам.

«В целях возмещения ущерба на автомобиль и иное имущество обвиняемого наложен арест», - уточнили в прокуратуре.