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      В Удмуртии бывшая вожатая продала несуществующие путевки в детский лагерь

      12:35, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      12:35, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      162
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пионерский лагерь\n#лагерь\n#деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      162
      0

      За мошенничество ей грозит два года тюрьмы.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бывшая вожатая продала несуществующие путевки в детский лагерь со скидкой. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, за мошенничество ей грозит два года тюрьмы.

      24-летняя девушка познакомилась с потерпевшими, когда работала в лагере. Она год поддерживала с ними общение. Узнав, что родители планируют летом отправить детей на отдых в лагерь, злоумышленница предложила свои услуги. Ей заплатили 10 и 5 тыс. рублей, но своих путевок так и не получили.

      «В конце июля потерпевшие обратились в полицию. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

      Полицейские установили, что девушка с апреля 2017 года уже не работает в детском лагере, а скидки на отдых членам семей сотрудников в оздоровительном учреждении не предоставляются.

      12:35, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      162
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пионерский лагерь\n#лагерь\n#деньги\n#происшествие

       

       

       

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