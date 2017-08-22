За мошенничество ей грозит два года тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бывшая вожатая продала несуществующие путевки в детский лагерь со скидкой. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, за мошенничество ей грозит два года тюрьмы.

24-летняя девушка познакомилась с потерпевшими, когда работала в лагере. Она год поддерживала с ними общение. Узнав, что родители планируют летом отправить детей на отдых в лагерь, злоумышленница предложила свои услуги. Ей заплатили 10 и 5 тыс. рублей, но своих путевок так и не получили.

«В конце июля потерпевшие обратились в полицию. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что девушка с апреля 2017 года уже не работает в детском лагере, а скидки на отдых членам семей сотрудников в оздоровительном учреждении не предоставляются.