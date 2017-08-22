Отметим, что женщина добровольно вернула деньги.

Кез. Удмуртия. Жительница Кезского района заплатит штраф 10 тыс за присвоение полумиллиона рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, обвиняемая добровольно вернула деньги.

Суд установил, что с июля по декабрь 2016 года женщина работала управляющей дополнительным офисом и кассиром в «Кассе взаимопомощи».

В итоге подсудимая изготовила фальшивые документы и похитила деньги пайщиков.

«При рассмотрении дела подсудимая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме», - говорится в сообщении.

Отметим, что подсудимая способствовала раскрытию преступления, возместила ущерб, она воспитывает малолетнего ребенка и ухаживает за мужем инвалидом.