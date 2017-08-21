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      9-квартирный жилой дом едва не сгорел в Яре из-за оставленной на плите еды

      14:16, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      14:16, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      122
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#пожары\n#пожар
      Фото: vk.com (МЧС Удмуртии)
      122
      0

      6-летний мальчик решил разогреть себе обед и ушел смотреть мультики.

      Яр. Удмуртия. В Яре едва не сгорел 9-квартирный деревянный жилой дом. 6-летний мальчик, который живет в одной из его квартир, решил разогреть обед на электрической плите, ушел смотреть мультфильмы и забыл про него, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

      Родители в это время с остальными детьми работали на огороде. Электроплитка стояла вплотную к деревянной перегородке, которая, нагревшись, начала тлеть.

      От крупного пожара дом спас установленный недавно автономный пожарный извещатель, который вовремя сработал. В результате происшествия никто не пострадал.

      14:16, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      122
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#пожары\n#пожар

       

       

       

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