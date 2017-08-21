В Воронежской области погиб ижевчанин, протаранивший на автомобиле жилой дом

Авария произошла 21 августа около 6:00 по местному времени.

Октябрьское. Воронежская область. В селе Октябрьское Воронежской области погиб 54-летний житель Ижевска, который на своем автомобиле врезался в жилой дом. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла 21 августа около 6:00 по местному времени в Поворинском районе.

«54-летний житель Ижевска, управляя автомобилем «Форд-Фокус», допустил наезд на домовладение по ходу слева», - говорится в сообщении.

В результате аварии обрушилась стена дома, а водитель от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой».