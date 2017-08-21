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      Директора центра «Подросток» в Ижевске отправили под домашний арест

      11:56, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:56, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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      Его подозревают в получении взятки.

      Ижевск. Удмуртия. Директора городского центра профилактики «Подросток» в Ижевске Дмитрия Ходырева отправили под домашний арест. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

      «Индустриальный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», - отметили в пресс-службе.

      Напомним, задержали Ходырева 15 августа. Против него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с  вымогательством взятки»).

      «В марте текущего года подозреваемый вымогал  у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в сумме 14 тыс. рублей за общее покровительство по службе», - отмечают следователи. В марте сотрудник передал ему 7 тыс. рублей. Задержали 44-летнего директора при получении второй части взятки.

      11:56, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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