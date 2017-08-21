  • $ 59.36 ↑
  • € 69.72 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пропавшую семью в Глазове нашли у реки Пызеп

      09:54, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:54, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#поиск\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Поисково-спасательный отряд из Ижевска за это время даже не успел добраться до Глазова.

      Глазов. Удмуртия. Пропавшую семью из четырех человек в Глазове нашли через несколько часов у реки Пызеп. Все они живы и здоровы, сообщили корреспонденту "Сусанина" в поисково-спасательном отряде «Регион18».

      «Нам из Ижевска до Глазова четыре часа добираться, мы доехать не успели, их уже нашли», - сказал собеседник агентства.

      Двое родителей и их дети 6 и 8 лет пропали в Глазове в воскресенье, 20 августа. Всей семьей они ушли за грибами, а в 18:00 позвонили родственникам и сказали, что заблудились. Тем же вечером в городе сформировали группу из полиции и МЧС.

      О том, что делать, если вы заблудились в лесу, ранее рассказал корреспондент «Сусанина».

      Сусанин / Ау-ау-ау!

      По словам специалиста, передвигаться по лесу нужно шумно: разговаривать, свистеть, петь песни. "Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет", - сказал Зайцев.

      09:54, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#поиск\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      7622

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      3781
      12:20, 17 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      3707
      12:05, 14 августа, 2017

      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      3344
      08:00, 14 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3074
      12:50, 18 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1627

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1322
      18:00, 16 августа, 2017

      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      1076
      12:25, 15 августа, 2017

      В Тамбовской области до смерти напугались три тысячи индеек

      1029
      18:53, 14 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      954
      12:58, 16 августа, 2017

      В США засняли на видео привидение

      18:56, 15 августа, 2017
      819

      Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

      773
      12:55, 15 августа, 2017

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      633
      09:15, 17 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      614
      12:55, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      570
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балет

      18 августа, 2017

      Охотничий сезон начинается в Удмуртии

      18 августа, 2017

      Тренер Екатерина Ежова о ходоке Широбокове

      18 августа, 2017