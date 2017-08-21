Пропавшую семью в Глазове нашли у реки Пызеп

Поисково-спасательный отряд из Ижевска за это время даже не успел добраться до Глазова.

Глазов. Удмуртия. Пропавшую семью из четырех человек в Глазове нашли через несколько часов у реки Пызеп. Все они живы и здоровы, сообщили корреспонденту "Сусанина" в поисково-спасательном отряде «Регион18».

«Нам из Ижевска до Глазова четыре часа добираться, мы доехать не успели, их уже нашли», - сказал собеседник агентства.

Двое родителей и их дети 6 и 8 лет пропали в Глазове в воскресенье, 20 августа. Всей семьей они ушли за грибами, а в 18:00 позвонили родственникам и сказали, что заблудились. Тем же вечером в городе сформировали группу из полиции и МЧС.

О том, что делать, если вы заблудились в лесу, ранее рассказал корреспондент «Сусанина».